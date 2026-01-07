Atención padres: estas son las edades de ingreso escolar para la gestión 2026

El Ministerio de Educación oficializó las directrices para la gestión educativa 2026 a través de la Resolución Ministerial 0001/2026. Entre los cambios más significativos destaca la nueva reglamentación de edades cronológicas para el ingreso a los primeros niveles de formación, una disposición de cumplimiento obligatorio que ya ha sido integrada al sistema informático de inscripciones para evitar registros fuera de norma.

La principal modificación establece que, para la inscripción al primer año de Primaria Comunitaria Vocacional, el niño o niña debe tener seis años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2026. Esta misma fecha límite se aplica para los niveles iniciales:

Primer año de Inicial (Pre-kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo.

Segundo año de Inicial (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo.

Desde el Ministerio de Educación se explicó que este ajuste responde a criterios pedagógicos y psicológicos, argumentando que ingresar a la etapa escolar a una edad muy temprana puede afectar el proceso de aprendizaje.

Además de la edad, la resolución ratifica que las inscripciones escolares en todo el país iniciarán el lunes 19 de enero. Los primeros dos días (19 y 20) estarán destinados para la inscripción exclusivamente de estudiantes nuevos, mientras que del 21 al 23 de enero se procesarán los cambios de unidad educativa. Para los estudiantes antiguos, la inscripción es automática, siempre que permanezcan en el mismo establecimiento.

Datos para tomar en cuenta:

Edades requeridas para la gestión educativa 2026

Nivel educativo Edad requerida Fecha límite de cumpleaños 1.º de Primaria Comunitaria Vocacional 6 años Hasta el 31 de marzo de 2026 2.º de Inicial (Kínder) 5 años Hasta el 31 de marzo de 2026 1.º de Inicial (Pre-kínder) 4 años Hasta el 31 de marzo de 2026

Mira la programación en Red Uno Play