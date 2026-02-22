¡Atención Santa Cruz! revisa aquí la lista completa de jurados para las Subnacionales

¡Santa Cruz, es momento de revisar la lista! El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 22 de febrero la nómina oficial de juradas y jurados electorales que participarán en las Elecciones Subnacionales 2026.

El sorteo público se realizó el viernes 20 de febrero, en cumplimiento de la actividad 53 del calendario electoral. En el departamento cruceño, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) seleccionó de manera aleatoria a 53.772 ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de instalar y administrar las mesas de sufragio el próximo 22 de marzo.

Cumplir con esta función es una obligación cívica fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

¿Cómo verificar si fuiste seleccionado?

Puedes consultar la lista oficial a través de la plataforma digital del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) o mediante la aplicación móvil habilitada para este fin. Solo necesitas:

Tu número de cédula de identidad (sin extensión).

Tu fecha de nacimiento.

Completar el código de verificación.

En cuestión de segundos, el sistema te indicará si fuiste designado como jurado o jurada, además de mostrar tu recinto y mesa de votación.

A continuación, te presentamos la lista completa de los ciudadanos sorteados como jurados electorales en Santa Cruz:

Las autoridades recomiendan revisar la información con anticipación y, en caso de tener un impedimento justificado, presentar la excusa dentro del plazo establecido por la normativa electoral.

