Consulta aquí si te toca ser jurado electoral para las elecciones subnacionales de marzo

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó que la lista oficial de jurados para las elecciones subnacionales será publicada este domingo 22 de febrero. A partir del lunes 23, los ciudadanos sorteados podrán presentar excusas conforme a la normativa vigente.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya habilitó en su página web la lista de los jurados designados para las elecciones subnacionales previstas para marzo, que incluye la distribución por departamentos. Los tribunales electorales departamentales seleccionaron a más de 200.000 jurados, quienes estarán asignados a al menos 33.000 mesas de sufragio en todo el país.

El TSE también presentó la pasada semana el padrón electoral, que habilita a aproximadamente 7,4 millones de bolivianos y bolivianas para participar en los comicios programados para el 22 de marzo.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar la lista oficial y, en caso de tener algún impedimento justificado, presentar su excusa dentro del plazo establecido para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

