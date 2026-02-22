"Que limpien mi nombre”: Cuñado de Yuvinka pide resarcimiento tras ser liberado

Álex Mamani, de 24 años y cuñado de la pequeña Yuvinka, centra ahora su pedido en el resarcimiento por el daño que asegura haber sufrido luego de ser señalado públicamente como el principal sospechoso del infanticidio.

Durante varios días, su nombre estuvo vinculado al crimen; sin embargo, pericias científicas descartaron su participación. Tras conocerse esos resultados, el joven afirmó que atravesó una etapa de profunda angustia y afectación emocional.

“Para empezar, yo estaba destrozado. En mis días lo sentía una completa tortura”, relató. Señala que la acusación impactó no solo en su estado anímico, sino también en su imagen social.

“Lo que se me acusó a mí fue algo muy, pero muy desastroso. Un crimen que solo un enfermo psicópata haría”, expresó, al insistir en que fue injustamente señalado.

Ahora, su principal demanda es que se repare el daño ocasionado. “Que limpien mi nombre, de todo, tanto políticamente como socialmente. Yo quiero estar tranquilo. Quiero vivir nuevamente mi vida”, manifestó.

Mamani asegura que busca retomar su rutina y dejar atrás el episodio que marcó su vida. Al mismo tiempo, reiteró que siempre pidió justicia para la menor y que espera que el caso concluya con la sanción al verdadero responsable.

Mientras la investigación continúa, el joven insiste en que se restituya plenamente su imagen y que se reconozca el perjuicio que, afirma, sufrió tras ser involucrado en el proceso.

