Álex Mamani, joven de 24 años y cuñado de la pequeña Yuvinka, recuperó su libertad hoy tras ser descartado como sospechoso del infanticidio. En una emotiva conferencia de prensa, Mamani relató el calvario vivido durante su detención, calificando sus días en celdas como una "tortura".

El joven expresó que solo su fe le permitió mantenerse firme ante una acusación que calificó de desastrosa y propia de un "enfermo psicópata".

"Pido que limpien mi nombre socialmente; yo quiero estar tranquilo, quiero vivir mi vida y superar esto", manifestó con contundencia ante los medios.

Recordando a la víctima, Mamani la describió como una niña introvertida, juguetona y siempre alegre, cuya muerte le causó un profundo dolor. El joven lamentó la "maldad humana" detrás del crimen y confesó que el hallazgo del cuerpo fue un golpe devastador para él y su familia.

Álex aclaró que siempre colaboró con las autoridades y que cerró su declaración oficial exigiendo que se aplique todo el peso de la ley al verdadero culpable.

"Si hay un aprehendido que es el responsable, que se haga justicia", sentenció al referirse a la reciente captura del tío de la menor.

Finalmente, el joven de 24 años hizo un llamado a la protección de la niñez para que tragedias similares no vuelvan a repetirse en el país. Tras los peritajes científicos que señalan a otra persona, el tío político de la menor, Mamani ya en libertad busca retomar su vida en medio del clamor de justicia que aún sacude a Santa Cruz.

