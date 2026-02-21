TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Santa Cruz: chata se desprende de un vehículo y mata a un adulto mayor

El desprendimiento accidental del remolque transformó una mañana tranquila en una escena de luto para una familia cruceña.

Ximena Rodriguez

21/02/2026 13:12

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Una tragedia sacudió la zona del Bateón, en el noveno anillo de Santa Cruz, tras un fatal accidente de tránsito. Un vehículo que circulaba por la vía sufrió el desprendimiento de su chata de carga de manera imprevista

El remolque fuera de control se desvió hacia la acera, donde impactó violentamente contra un hombre de la tercera edad. Lamentablemente, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por el pesado objeto.

Efectivos de la Unidad de Tránsito de la Policía llegaron al sitio para realizar el levantamiento legal del cadáver. Actualmente, los peritos trabajan en el peritaje técnico para establecer si hubo negligencia en el sistema de acople del motorizado.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial sobre la situación jurídica del conductor.

