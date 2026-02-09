Accidente en Villa Fátima: conductor del minibús permanece bajo custodia policial

El comandante departamental de Bomberos, Cnl. Pavel Tovar, informó este lunes que el conductor del minibús que causó un accidente con el saldo de dos muertos en la zona de Villa Fátima, la noche del domingo, se encuentra bajo custodia policial.

“En base a ese informe se podra investigar si realmente ha habido algún problema técnico, porqué se ha estropeado el vehículo y cuáles las condiciones para que estos frenos no den, si ha habido mantenimiento, si existe algún descuido, eso ya lo investigará Tránsito. El conductor ha sido puesto a disposición también de ellos”, informó.

La Unidad de Bomberos y la Policía Boliviana atendieron anoche un grave accidente de tránsito en la calle Arapata, zona de Villa Fátima, donde un minibús de servicio público perdió el control en una pendiente pronunciada, dejando un saldo lamentable de dos personas fallecidas y nueve heridos.

Según el informe preliminar, el conductor del vehículo manifestó haber sufrido una falla total en el sistema de frenos mientras circulaba por la mencionada vía. Debido a la inclinación de la calle, el motorizado se aceleró sin control, impactando contra un grupo de personas que se encontraban realizando labores de acopio de hoja de coca.

Entre las víctimas fatales se encuentra un joven de 27 años, quien desempeñaba funciones como conductor de un minibús que se encontraba estacionado en el lugar del incidente. Está siendo velado en instalaciones de Adepcoca.

Un total de nueve personas resultaron heridas con diversos traumatismos. Todos los afectados se encuentran actualmente en el Hospital Arcoíris, donde reciben atención especializada. Según el último reporte médico, los pacientes auxiliados por Bomberos se encuentran estables, aunque presentan heridas de diversa consideración.

