Fatal accidente en Villa Fátima, La Paz: un muerto y varios heridos tras choque de vehículos

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo en la zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, dejando como saldo una persona fallecida y al menos cuatro heridos.

El hecho ocurrió en la calle Arapata, a la altura del mercado de Adepcoca, donde un vehículo particular de color blanco colisionó contra un minibus. De acuerdo con el reporte preliminar brindado en el lugar, uno de los motorizados habría perdido los frenos, lo que provocó el impacto.

Personal de Bomberos, la Policía Boliviana, la Unidad Operativa de Tránsito y Radio Patrulla 110 acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia, resguardar la zona y auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos.

La víctima fatal sería un varón de entre 20 y 30 años de edad. El cuerpo fue levantado por la Policía a la espera de la intervención de la División de Homicidios, que iniciará la investigación para determinar responsabilidades.

Una grúa municipal procedió al retiro de los vehículos involucrados, mientras el tránsito en el sector fue restringido de manera temporal. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

