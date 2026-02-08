Hecho trágico en Pando: un hombre perdió la vida dentro de un negocio

Un lamentable hecho se registró en un establecimiento comercial del departamento de Pando, donde un hombre perdió la vida tras provocarse lesiones a sí mismo dentro del local.

De acuerdo con el informe brindado por el comandante departamental de la Policía de Pando, Cnl. MSc. CAD. Erland Monasterio Banegas, el hombre ingresó al negocio haciéndose pasar por un cliente y solicitó a la vendedora que le mostrara cuchillos que estaban a la venta. La comerciante accedió sin sospechar las verdaderas intenciones del visitante.

Según la autoridad policial, una vez que tuvo los objetos en su poder, el sujeto se provocó lesiones graves. La víctima sufrió una fuerte pérdida de sangre y falleció en el lugar.

El jefe policial aclaró que, de acuerdo con las primeras investigaciones, no existirían indicios de participación de terceras personas en el hecho. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que llevará adelante las actuaciones correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el fallecido sería un profesor de 49 años de edad. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tomó contacto con familiares del hombre, quienes radicarían en el departamento de Oruro.

La vendedora del negocio recibió contención tras el impacto emocional provocado por la situación.

Las autoridades indicaron que se continuará con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido.

