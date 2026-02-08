Familiares sospechan que encapuchados que acribillaron a menor serían brasileños

Un adolescente de 13 años perdió la vida tras recibir varios disparos de arma de fuego en el municipio de San Ramón, provincia Mamoré, en un hecho que ha causado consternación entre los pobladores.

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos encapuchados descendieron de una movilidad e ingresaron a un domicilio ubicado en la zona Mapucho. Una vez dentro, abrieron fuego, hiriendo gravemente al menor, quien falleció a consecuencia de los impactos.

Versiones extraoficiales señalan que el adolescente no residía en el inmueble donde ocurrió el ataque y que los agresores presuntamente buscaban a otra persona, lo que refuerza la hipótesis de una posible confusión de identidad.

Familiares y testigos indicaron que los sospechosos serían de nacionalidad brasileña, aunque este dato aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. “Según sus familiares y otras personas, se sospecha que son brasileños, que eran dos brasileños encapuchados”, señaló una fuente cercana al entorno del menor.

El joven fue sepultado en la misma población, en medio de escenas de dolor y pedidos de justicia. La Fiscalía del Beni inició las investigaciones para identificar a los responsables, establecer el móvil del crimen y verificar la veracidad de las versiones que circulan. Hasta el momento no se reportaron aprehendidos.

