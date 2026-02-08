Cochabamba: Conductor imprudente choca a lavador de autos y lo arrastra por más de una cuadra

Lo que debía ser una jornada laboral tranquila se convirtió en una pesadilla para un joven de 21 años dedicado al cuidado y lavado de vehículos en Cochabamba. El incidente ocurrió cerca de las 09:30 de la mañana de este sábado en la intersección de la avenida América y calle Thunupa, cuando el trabajador fue embestido y posteriormente arrastrado por un conductor que se dio a la fuga.

La agresión y el arrastre

El afectado relató que se encontraba conduciendo el vehículo de un cliente hacia el lavadero cuando, al cambiar el semáforo a verde, una vagoneta tipo Land Cruiser lo adelantó de forma brusca, metiéndose en su carril y provocando una colisión delantera.

"El señor se mete a mi carril con intenciones de chocar; me hizo frenar en seco. Igual me chocó y todavía se reía", declaró la víctima. Al intentar evitar que el responsable escapara, el joven se sujetó del vehículo pidiendo la licencia de conducir para responder ante el dueño del auto chocado. En ese momento, el conductor arrancó a gran velocidad, arrastrando al trabajador por una cuadra y media.

Amenazas de muerte y huida

Según el desgarrador testimonio del joven, mientras colgaba del motorizado en movimiento, el conductor lo sujetaba del brazo mientras lo amenazaba repetidamente. "Me decía: 'Te voy a matar, soltá, te voy a matar'. Yo ni le estaba agarrando nada", detalló. Finalmente, el agresor frenó en seco y abrió la puerta de forma brusca para que el joven cayera al pavimento, gritándole "ojalá te mueras" antes de acelerar y perderse de vista.

La denuncia ya fue formalizada ante la Policía Boliviana, que actualmente se encuentra movilizada para dar con el paradero del motorizado y del conductor imprudente. Además de los daños materiales al vehículo del cliente, el joven aseguró que ampliará la demanda por intento de homicidio, debido al riesgo extremo al que fue expuesto.

"Quiero que responda por el auto, que no es mío, y también porque atentó contra mi vida", sentenció el afectado.

