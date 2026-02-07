¡Torneo de Verano! San Antonio eliminó a Guabirá en duelo con polémica arbitral

San Antonio logró la clasificación a la siguiente instancia del Torneo de Verano 2026, tras eliminar a Guabirá en un partido polémico, donde el juez Porfirio Serrano no sancionó dos penales claros a favor del equipo azucarero, de acuerdo con lo que mostraron las imágenes de la transmisión.

El conjunto montereño fue el que hizo un poco más de méritos en el primer tiempo para abrir el marcador. Rafinha fue el jugador más influyente, manejando los hilos del mediocampo e intentando romper el cero con remates de media distancia. En cambio, el equipo del trópico no mostró una línea de juego definida y generó ocasiones de forma intermitente; el más insistente fue Adalid Terrazas, aunque sin el acompañamiento necesario.

A los 37 minutos, el encuentro se detuvo durante cuatro minutos debido a gritos racistas desde la hinchada de Guabirá contra el atacante colombiano Andrés Córdoba. El delegado del partido intervino con la reducida barra local para evitar una suspensión.

En el complemento, San Antonio despertó con las opciones más claras. Primero, Julio Herrera no pudo definir ante el arquero Manuel Ferrel, y luego Ricardo Añez salvó en la línea una jugada que pudo significar la apertura del marcador.

Guabirá apostó al contragolpe y tuvo una chance clara con una corrida de Gustavo Peredo, quien superó a sus marcadores, pero no pudo vencer al portero Luca Giossa.

Sin efectividad para desnivelar durante los 90 minutos, la clasificación se definió por penales. Guabirá falló sus cuatro primeros disparos a través de Rafinha, Mauricio Cabral, Sergio Gil y Joaquín Barro. San Antonio, en cambio, concretó con Adalid Terrazas y Saulo Guerra, y con eso le alcanzó para avanzar.

Ahora, el cuadro del trópico se medirá en cuartos de final al vencedor de la llave entre la U de Vinto y Aurora, que se cierra este sábado en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play