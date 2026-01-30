¿Por qué se suspendió el primer partido del Torneo de Verano? La explicación de la FBF

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) explicó los motivos por los que se suspendió el primer partido del Torneo de Verano, pese a tratarse de una competencia de carácter amistoso. El director de Competiciones de la FBF, Klaus von Landwust, señaló a la Red Uno de Bolivia, que inicialmente el torneo fue concebido sin inscripciones, registros ni habilitaciones formales de jugadores, y que tampoco iba a ser gestionado en el sistema COMET ni en plataformas oficiales de FIFA o Conmebol.

“El torneo es de carácter amistoso, los clubes participan con una lista de buena fe, lo que no implica inscripciones, registros ni habilitaciones de jugadores”, explicó el dirigente.

Sin embargo, Von Landwust indicó que surgió una interpretación vinculada a denuncias sobre sanciones impuestas por la FIFA, por lo que la FBF decidió consultar directamente al ente rector del fútbol mundial.

“Consultamos a FIFA si un torneo con estas características también podía verse alcanzado por estas sanciones y la respuesta fue que, respectivamente, sí”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que los clubes que actualmente tienen sanciones no pueden hacer jugar a futbolistas que estén en prueba o que no formen parte de su plantilla oficial de la temporada anterior.

“A pesar de no ser un torneo gestionado en COMET, los clubes ahora mismo tienen una sanción de prohibición de inscribir jugadores”, remarcó.

Finalmente, el directivo aseguró que tanto los clubes como la FBF están realizando gestiones para levantar las sanciones. “La Federación está involucrada en colaborar y coadyuvar para que en el menor tiempo posible puedan cumplir con sus pagos pendientes y liberarse de la sanción de FIFA”, señaló, agregando que se espera la confirmación de los pagos por parte de los acreedores para que, por un trámite administrativo, se habilite nuevamente a los jugadores.

