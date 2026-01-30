TEMAS DE HOY:
Deportes

El Benfica afirma que "nada es imposible" y busca repetir el triunfo ante el Real Madrid

El Real Madrid y el Benfica se volverán a enfrentar en Lisboa el 17 o 18 de febrero en el partido de ida.

EFE

30/01/2026 14:06

Anatoliy Trubin cargado como héroe tras el gol en el último minuto ante el Real Madrid en la última fecha de la Champions en su fase de liga. Foto: Redes sociales de Benfica.
Portugal.

El Benfica, que volverá a medirse al Real Madrid en los dieciseisavos ('playoff') de la Liga de Campeones tras derrotarlo 4-2 en el Estádio da Luz, afirmó este viernes que "nada es imposible" y que buscará repetir el triunfo.

"El miércoles vimos que en el Benfica nada es imposible. Ya hemos vivido noches mágicas, ya lo hemos hecho una vez y lo intentaremos de nuevo para llegar a octavos", dijo el director general de Fútbol del club portugués, Mário Branco, tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

El responsable subrayó que, con ese fin, el Benfica cuenta con un técnico como José Mourinho, "que entiende la 'Champions' como pocos".

Agregó que "el Real es el Real, no hay momentos buenos o malos para jugar contra ellos, siempre es un honor".

"Nos prepararemos de la mejor manera posible -destacó Branco- y esperamos estar en octavos".

El Real Madrid y el Benfica se volverán a enfrentar en Lisboa el 17 o 18 de febrero en el partido de ida, y luego en el Santiago Bernabéu en la vuelta, el 24 o 25 del mismo mes. EFE

