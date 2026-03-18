Caso Marset se amplía: suman tres nuevos procesos penales tras operativos en Santa Cruz

La captura en Santa Cruz de Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región y que durante años logró evadir operativos internacionales, comienza a revelar la magnitud de su estructura criminal en Bolivia.

El fiscal general Roger Mariaca confirmó la apertura de tres nuevos procesos penales, vinculados a tráfico de armas y narcotráfico, que se suman a otros seis ya existentes en el país.

“De los seis procesos que se conocieron antes del hecho el pasado 13 de marzo, se suman hoy tres procesos penales más”, informó la autoridad, al destacar que los recientes operativos permitieron identificar nuevos elementos y ampliar las investigaciones.

La caída de Marset marca un punto de inflexión, luego de que el capo uruguayo permaneciera prófugo durante años e incluso lograra escapar de operativos previos, consolidando una red con presuntos nexos internacionales en el tráfico de droga.

Golpe al entorno cercano

Uno de los nuevos procesos está relacionado con tráfico de armas, donde cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas la hermana del narcotraficante. También fueron capturados otros tres individuos, presuntamente parte de su círculo de seguridad, de nacionalidad venezolana y colombiana.

Drogas, rutas y expansión de la red

Las investigaciones también derivaron en al menos dos nuevos casos de narcotráfico, luego de que en un inmueble intervenido se encontraran sustancias controladas en gran cantidad.

Además, los operativos se extendieron a aeródromos en Santa Cruz, donde se detectaron indicios de posibles rutas utilizadas para el tráfico de droga, particularmente en la zona de Warnes y en el sector oeste de la ciudad, ambos intervenidos mediante allanamientos.

CLAVES DEL CASO

Marset estuvo años prófugo y operó a nivel internacional

Su captura en Bolivia destapó nuevas redes criminales

Ya suman 9 procesos penales en el país

en el país La investigación apunta a desarticular toda su estructura

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