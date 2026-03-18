Indignación en Cochabamba: profanan templo y roban joyas de la Virgen de Melga

Un robo se registró en el santuario Virgen de los Ángeles de Melga, ubicado en el municipio de Sacaba, donde delincuentes ingresaron durante la noche del miércoles y sustrajeron joyas de alto valor religioso e histórico.

De acuerdo con los primeros informes, los ladrones rompieron uno de los vitrales del templo para acceder al interior. Una vez dentro, retiraron las alas de oro y dos coronas de la imagen de la Virgen de Melga, piezas consideradas sagradas por la población.

Se conoce que una de las coronas pertenece a la Virgen y la otra al Niño, con un peso aproximado de una onza de oro (32 gramos).

Las alas y coronas de oro de la imagen de la Virgen de los Ángeles de Melga. Foto archivo: RR.SS.

El párroco del santuario confirmó el hecho y señaló que el ingreso se produjo en horas de la noche.

“Han entrado rompiendo los vitrales y se han llevado las alas de oro y las dos coronas de la imagen de nuestra mamita de Melga”, declaró.

Por su parte, el dirigente de la Central Regional de Melga, expresó su preocupación por lo ocurrido y denunció la creciente inseguridad en el área rural.

“Es un hecho triste, se han llevado piezas de valor incalculable, no solo económico sino también patrimonial e histórico”, dijo, a tiempo de pedir mayor resguardo policial.

El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició un proceso investigativo para identificar a los autores. Entre las primeras acciones se encuentra la revisión de cámaras de seguridad de viviendas cercanas al templo.

Desde la Alcaldía de Sacaba informaron que se brinda apoyo en las investigaciones. No se descarta que el robo haya sido planificado, debido al conocimiento previo del valor de las piezas sustraídas.



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