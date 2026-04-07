“Alivio parcial”: inflación baja, pero el golpe al bolsillo sigue, según analista

En los primeros meses del año, la economía nacional ha registrado una disminución de la inflación por segunda vez consecutiva, lo que marca una leve señal de alivio en el comportamiento de los precios; sin embargo, el panorama aún genera preocupación en distintos sectores.

El analista económico Fernando Romero explicó que, si bien la inflación mensual muestra una tendencia a la baja, el comportamiento anual continúa reflejando presiones importantes sobre el bolsillo de la población.

“Es positivo que la inflación haya disminuido por segunda vez, pero el acumulado anual todavía refleja presiones importantes sobre el bolsillo de la población”, señaló.

Asimismo, indicó que esta reducción responde en parte a factores coyunturales, como la moderación en algunos precios, y no necesariamente a cambios estructurales en la economía.

Romero advirtió que los conflictos sociales, bloqueos y problemas en el abastecimiento continúan incidiendo en la variación de precios de productos básicos.

“Estos factores siguen afectando la cadena de suministro y pueden generar nuevas alzas en los alimentos”, sostuvo.

El analista señaló que la incertidumbre económica y la falta de estabilidad en algunos sectores podrían influir en los próximos meses, por lo que recomendó un seguimiento constante a las políticas económicas.

En ese contexto, remarcó que la tendencia a la baja de la inflación aún debe consolidarse para generar un impacto real en la economía de los hogares.

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