Ibce registra saldo comercial deficitario de $us 521 millones; plantea apostar por las exportaciones para salir de la recesión

Desde el Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE) señalaron que Bolivia debe fortalecer su perfil exportador como una salida estructural a la recesión económica y a la elevada inflación, con el objetivo de alcanzar estabilidad y crecimiento hacia el año 2026.

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, advirtió que el país atraviesa una crisis “multidimensional” en los ámbitos económico, energético, político y social. Precisó que al primer semestre el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída del 2,4% y la inflación alcanzó el 20%.

Rodríguez remarcó que Bolivia enfrenta “déficits gemelos”, con un déficit fiscal sostenido durante 11 años consecutivos y un déficit comercial externo por tercer año seguido, además de reservas internacionales en niveles mínimos.

“Nos queda exportar más, sin miedos ni complejos. Esa es la vía para generar divisas y revertir esta situación”, afirmó.

De acuerdo con cifras del IBCE, la balanza comercial de Bolivia, al mes de octubre, se registró un saldo comercial deficitario de 521 millones de dólares. Las exportaciones acumularon 7.670 millones de dólares y las importaciones 8.191 millones.

En relación con las importaciones, el representante del IBCE sostuvo que el país no puede prescindir de ellas, especialmente en la compra de combustibles, bienes de capital, insumos productivos y equipos de transporte, necesarios para sostener la actividad económica.

Respecto al Decreto Supremo 5503, Rodríguez indicó que la norma cuenta con el respaldo del IBCE, aunque consideró que debe ser complementada con otras medidas estructurales para enfrentar la magnitud de la crisis.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al esfuerzo conjunto. “La crisis exige sacrificio de todos, unidad en la adversidad y respeto a la diversidad. La confrontación solo profundizará los daños”, concluyó.

