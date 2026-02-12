“Soy inocente”: exinterventor de EPSAS niega culpa y apunta a otros funcionarios

El exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Bladimir Iraizos, se declaró este jueves inocente de los cargos por los que se le acusa, tras haber sido aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público para prestar su declaración informativa dentro del proceso por la presunta compra irregular de tuberías de procedencia china por Bs 14 millones.

A su llegada a oficinas fiscales afirmó que no tuvo responsabilidad directa en la firma del proceso de análisis y contratación para la adquisición de las tuberías observadas, por lo que pidió la investigación contra otros dos funcionarios que fueron los que viajaron a China e hicieron el proceso para la compra de dichos insumos.

“Soy inocente. Que la actual administración de EPSAS inicie la investigación a dos funcionarios quienes firmaron el proceso de análisis y de contratación para la adquisición de las tuberías”, manifestó.

La exautoridad es investigada por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

El exinterventor aseguró que se someterá a las investigaciones y expresó su confianza en que el proceso permitirá esclarecer responsabilidades.

