Sorpresa total: Percy Ríos es apartado de Sangre Cumbiera

La cumbia boliviana vive uno de sus momentos más impactantes del año. La noche de este miércoles 11 de febrero, la productora que administra a Sangre Cumbiera confirmó la desvinculación definitiva de su vocalista Percy Ríos.

A través de un comunicado oficial, la empresa informó que el cantante incurrió en faltas éticas y de respeto consideradas graves, las cuales motivaron su separación inmediata del grupo.

“El artista ha cometido faltas imperdonables que van en contra de los valores y principios de la agrupación”, señala parte del pronunciamiento difundido en redes sociales.

La corporación explicó que la decisión fue tomada tras evaluar los hechos ocurridos al interior del conjunto, concluyendo que ya no existían las condiciones para continuar con la relación laboral y artística.

La noticia cayó como un verdadero terremoto en el mundo de la cumbia nacional, ya que Percy Ríos era una de las voces más reconocidas y queridas por el público.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su salida, mientras los seguidores esperan conocer su versión de los hechos y el futuro de la agrupación.

La productora aseguró que Sangre Cumbiera continuará con sus presentaciones y proyectos, reafirmando su compromiso con el público y con la música tropical boliviana.

