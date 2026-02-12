Luto en Hollywood: Muere James Van Der Beek, el inolvidable protagonista de 'Dawson's Creek'

El mundo del espectáculo está de luto. James Van Der Beek, el actor que dio vida al sensible Dawson Leery en la icónica serie juvenil 'Dawson's Creek', falleció este miércoles a los 48 años.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de un emotivo mensaje en Instagram: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".

Una lucha contra el cáncer en silencio

La partida del actor se produce tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3. Aunque el diagnóstico se dio en 2023, el actor decidió hacerlo público apenas en noviembre de 2024. Durante sus últimos meses, Van Der Beek se convirtió en un activista por la detección temprana de esta enfermedad.

"Si puedo salvar a alguien de tener que pasar por esto, eso es mágico", declaró en una de sus últimas entrevistas, donde admitió que, aunque tuvo momentos de terror, el 90% del tiempo intentó mantener una actitud positiva por su familia.

Publicación de su esposa en Instagram.

Ícono de una generación

Nacido en 1977, Van Der Beek saltó a la fama mundial en 1998 con el estreno de Dawson's Creek. Su personaje, un aspirante a director de cine elocuente y vulnerable, se convirtió en un fenómeno cultural junto a sus compañeros Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson.

Además de la televisión, dejó una huella imborrable en el cine con: 'Varsity Blues' (Juego de Campeones), donde interpretó al quarterback "Mox", papel que le valió un premio MTV Movie Award; 'Scary Movie', con un recordado e hilarante cameo; y 'Las reglas de la atracción', donde exploró un registro mucho más oscuro y maduro.

En años recientes, James demostró su faceta más versátil al interpretar una versión satírica de sí mismo en la comedia 'Don't Trust the B---- in Apartment 23' y al participar en el concurso 'Dancing with the Stars'.

Un último adiós desde la distancia

Apenas en septiembre de 2025, el elenco original de Dawson's Creek se reunió para una lectura del episodio piloto con el fin de recaudar fondos para su tratamiento y para la organización F Cancer. Aunque un virus estomacal le impidió asistir en persona, envió un video de agradecimiento que hoy resuena como su despedida de los escenarios.

A James Van Der Beek le sobreviven su esposa Kimberly y sus seis hijos, a quienes el actor describía como su mayor orgullo y el motor que lo mantuvo "digno de amor" hasta el final.

Con información de ABC y BBC.

