Trump contra Bad Bunny: “Uno de los peores shows del Super Bowl”, dice el presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX como “uno de los peores de la historia” y aseguró que el público no entendió el mensaje del artista.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió Trump en la red social Truth Social, pocas horas después de la actuación.

El mandatario añadió que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo” y criticó el baile del cantante, al que consideró inapropiado para una audiencia infantil que siguió el evento dentro y fuera de Estados Unidos.

Críticas previas y rechazo reiterado

Trump ya se había manifestado en contra de la elección de Bad Bunny como protagonista del entretiempo del Super Bowl, al que llegó a describir públicamente como “una horrible elección”.

En su mensaje más reciente, el presidente afirmó que la actuación fue “una bofetada” para el país y sostuvo que “no representa los estándares de éxito, creatividad ni excelencia” que, a su juicio, definen a Estados Unidos.

Tensiones políticas de fondo

Las declaraciones se producen en un contexto de confrontación pública entre el artista puertorriqueño y la Administración Trump. Bad Bunny ha criticado en reiteradas ocasiones la política migratoria del Gobierno y ha expresado su rechazo a las redadas contra comunidades latinas.

En 2025, el cantante decidió no incluir a Estados Unidos en su gira Debí tirar más fotos World Tour, argumentando su desacuerdo con las acciones migratorias federales.

Más recientemente, durante la entrega de los premios Grammy, el artista afirmó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, y añadió una consigna contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un hito en el Super Bowl

Más allá de la controversia política, Bad Bunny hizo historia este domingo al convertirse en el primer artista en protagonizar el espectáculo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hecho que generó amplio debate en redes sociales y medios estadounidenses.

