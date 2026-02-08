¡Se salva de milagro! Trabajador de limpieza recoge bolsa con dinamita

Un trabajador de limpieza se salvó de morir por la explosión de dinamita que fue dejada en una bolsa por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en una zona residencial de Trujillo, Perú. El incidente se hizo viral tras la difusión de un video en el que se ve cómo uno de ellos va hacia una puerta, enciende los explosivos y sale corriendo del lugar.

Posteriormente, se ve cómo la mecha se apaga y posteriormente llega el carro recogedor de basura, del cual desciende el trabajador para recoger la bolsa sin darse cuenta del contenido y confundiéndolo con residuos abandonados en la vía pública.

El incidente, ocurrido en la calle Los Tilos, distrito de Víctor Larco, pudo haber causado un gran desastre en el lugar, con consecuencias fatales.

Efectivos de la Policía Nacional de Perú acudieron de inmediato al lugar para acordonar el área y retirar el material explosivo de forma segura. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el origen de los explosivos, en un hecho que vuelve a encender las alarmas por la grave amenaza que representan estos actos para la población.

Con información de Radio Victoria – Huaral y N60Noticias.

