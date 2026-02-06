Super Bowl 2026: ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el show en Bolivia?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en su versión 60 con Bad Bunny como protagonista se podrá disfrutar en Bolivia la noche del domingo 8 de febrero; el partido entre Seattle Seahawks contra los New England Patriots se estima comenzará alrededor de las 19:30, hora boliviana.

Se desarrollará el partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en California en el estadio Levi's Santa Clara, donde se definirá el título entre Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Existe mucha expectativa para la presentación del espectáculo de medio tiempo donde el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, será el encargado del show que mueve millones de dólares.

La duración del show de medio tiempo es de 15 minutos, donde, por ejemplo, en 2025 estuvo Kendrick Lamar. Previo inicio al partido, se entonará el himno a los Estados Unidos interpretado por el cantante Charlie Puth.

Existe mucha expectativa, principalmente de este show de medio tiempo, porque será la primera vez que un latino hablante lidere el espectáculo; existen muchos rumores en las redes sociales de qué temas interpretará el reciente ganador de los Grammys.

