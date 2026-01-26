Video: así fue el momento en que un rayo hirió a más de 30 personas en Brasil

En medio de un fuerte temporal, un rayo impactó este domingo a los manifestantes que participaban de una movilización a favor del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, dejando al menos 30 personas heridas, según informó el cuerpo de bomberos.

Las imágenes del momento que circulan en redes sociales, muestran el instante exacto de la caída del rayo y el estruendo que provocó.

Segundos después, varios manifestantes apoyados en cercas metálicas parecen desvanecerse mientras quienes los rodeaban tratan de abrir espacio para asistirlos.

El total de personas atendidas asciende a 72, la mayoría por síntomas de hipotermia y golpes provocados por el pánico tras la descarga eléctrica. Entre los trasladados a hospitales cercanos, ocho se encuentran en estado grave.

La marcha bolsonarista había convocado a cientos de simpatizantes en un sector de Brasilia, donde se vivieron momentos de caos luego del incidente. Las autoridades locales continúan evaluando la situación y atendiendo a los afectados.

