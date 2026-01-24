TEMAS DE HOY:
Internacionales

Frío extremo alcanza -41 °C y paraliza parte de Estados Unidos

El fenómeno invernal alcanza temperaturas récord y obliga a extremar precauciones en Estados Unidos.

Red Uno de Bolivia

24/01/2026 19:51

Foto: EFE
Estados Unidos

Una ola de frío extremo avanza sobre Estados Unidos, afectando transporte aéreo y la vida cotidiana. Casi 12.000 vuelos fueron cancelados este fin de semana, mientras el temporal amenaza con cortes de electricidad y acumulaciones históricas de hielo y nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre nevadas generalizadas y una tormenta de hielo “catastrófica” que afecta al este de Texas y Carolina del Norte.

Foto: EFE

Los especialistas advirtieron que los daños sobre tendidos eléctricos y árboles podrían ser comparables a los de un huracán, debido al peso acumulado del hielo.

Los gobernadores de más de una docena de estados declararon emergencias y pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios.

En Texas, el gobernador Greg Abbott recomendó a los residentes “quedarse en casa si es posible” mientras el Departamento de Transporte trabaja preventivamente en las rutas.

Foto: EFE

El impacto en la aviación es significativo: más de 3.400 vuelos fueron demorados o cancelados el sábado, y otros 6.200 el domingo. 

El frío extremo agrava la situación: en Dakota del Norte se registraron sensaciones térmicas de hasta -41 °C, con riesgo de congelación en pocos minutos.

Compañías eléctricas y residentes extreman precauciones ante posibles cortes, mientras autoridades insisten en evitar desplazamientos, ya que nieve, hielo y bajas temperaturas continuarán afectando gran parte del país.

Foto: EFE

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

