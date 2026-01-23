Trump, “feliz de haber ayudado a salvar TikTok”, ahora en manos de “grandes patriotas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este viernes "muy feliz" por, según dice, haber ayudado a salvar a la red social TikTok, tras el acuerdo alcanzado ayer entre su matriz china, ByteDance, y varias compañías estadounidenses a las que se la ha vendido.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", señaló Trump en un mensaje en su red social Truth.

Los nuevos propietarios de la popular red, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE. UU. y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

Trump asegura ahora que esa red social "entre otros factores, fue responsable de mi éxito con el voto juvenil en las elecciones presidenciales de 2024".

Y que sólo espera que "en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden". Agradece también a los miembros de su administración la ayuda mostrada para alcanzar este acuerdo

"También quisiera agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, finalmente, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y se le agradece su decisión", zanjó el presidente estadounidense.

La red social de vídeos cortos prometió este viernes que la nueva empresa conjunta que ha establecido en Estados Unidos para evitar su prohibición en el país "operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional".

Estos mecanismos contemplan "protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios en EE.UU.", indica la compañía en un comunicado. EFE

