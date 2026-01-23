“Mátalo, que pida perdón”: El espeluznante audio de las torturas y el asesinato de Jeremías Monzón

El crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años desaparecido en diciembre pasado en Santo Tomé, Argentina, ha alcanzado un nuevo nivel de horror tras la filtración de un video filmado por sus propios victimarios.

En la grabación, de una brutalidad indescriptible, se escucha cómo el menor fue sometido a torturas físicas y psicológicas en un galpón abandonado, mientras sus atacantes, una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15, le exigían el acceso a su celular y lo obligaban a pedir perdón entre risas.

Según el medio TN, Jeremías habría sido citado mediante engaños por su propia novia, M.A., quien, según los audios, fue quien dio la orden final de degollarlo al notar que aún seguía con vida tras recibir múltiples puñaladas.

La autopsia confirmó que el cuerpo presentaba más de 20 heridas provocadas por cuchillos y un destornillador. El ataque se habría originado por una disputa relacionada con supuestos videos guardados en el dispositivo de la víctima.

Actualmente, la principal sospechosa se encuentra bajo custodia en un centro de menores, mientras que sus cómplices han sido declarados no punibles debido a su edad.

Mientras la familia de Jeremías suplica que se detenga la difusión del audio en redes sociales por el daño psicológico que causa, la justicia investiga ahora el origen del audio del material, que inicialmente circuló en grupos cerrados de Telegram antes de convertirse en una pieza clave para la imputación de los responsables.

