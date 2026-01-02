TEMAS DE HOY:
Planta procesadora de papa Franklin Flores accidente de tránsito

32ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Imágenes Sensibles: Motociclista queda gravemente herido tras chocar contra una vaca en plena vía

Un motociclista terminó en estado grave tras impactar contra una vaca que irrumpió de forma imprevista en la vía. En las imágenes se observa el terrible impacto.

Red Uno de Bolivia

02/01/2026 16:11

Foto: Captura de video
Cundinamarca, Colombia.

Escuchar esta nota

Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en una carretera de la provincia de Cundinamarca, Colombia.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que un grupo de vacas invade repentinamente la vía, provocando que un motociclista que circulaba por la zona no pudiera reaccionar a tiempo, colisionando violentamente contra uno de los animales.

El video muestra cómo el ganado sale corriendo desde los matorrales hacia el asfalto justo cuando el conductor pasaba por el lugar. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió despedido de su vehículo, quedando tendido en el suelo con heridas de consideración.

A pesar del violento choque, el animal logró levantarse y continuar su camino aparentemente ileso.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD