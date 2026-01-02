Imágenes Sensibles: Motociclista queda gravemente herido tras chocar contra una vaca en plena vía

Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en una carretera de la provincia de Cundinamarca, Colombia.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que un grupo de vacas invade repentinamente la vía, provocando que un motociclista que circulaba por la zona no pudiera reaccionar a tiempo, colisionando violentamente contra uno de los animales.

El video muestra cómo el ganado sale corriendo desde los matorrales hacia el asfalto justo cuando el conductor pasaba por el lugar. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió despedido de su vehículo, quedando tendido en el suelo con heridas de consideración.

A pesar del violento choque, el animal logró levantarse y continuar su camino aparentemente ileso.

Mira la programación en Red Uno Play