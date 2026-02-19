No es cierto que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, haya anunciado que rechaza jugar el Mundial de Estados Unidos 2026 por motivos relacionados con las violaciones de derechos humanos en ese país, como aseguran diversos internautas que difunden un vídeo del jugador manipulado con la inteligencia artificial.

Publicaciones en redes sociales (YouTube, Facebook y TikTok) aseguran que el jugador francés declaró en rueda de prensa:

“No voy a jugar en un país donde tratan a las personas como animales”; y que denunció públicamente la situación de migrantes en la frontera estadounidense.

“Mbappé no quiere jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos” o “no jugaría en Estados Unidos por todo el oro del mundo”, son algunas de las frases que acompañan el vídeo que acumula un millón de visitas en YouTube.

HECHOS: Es falso que Kylian Mbappé haya anunciado que no va a jugar el Mundial de Estados Unidos 2026. Es un vídeo manipulado con IA. El audio ha sido generado digitalmente y no existe ninguna declaración de Mbappé en ese sentido.

El vídeo que circula de Mbappé corresponde a unas declaraciones en una rueda de prensa con su selección, pero el audio no coincide con esa intervención y está manipulado con inteligencia artificial.

Una búsqueda inversa por fotogramas conduce a un vídeo publicado por el diario AS el 7 de junio de 2025. En esas imágenes, Mbappé aparece con la misma indumentaria de su selección y ante el mismo panel de patrocinadores, en la previa del partido ante Alemania por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la UEFA.

En esa rueda de prensa, el futbolista habló sobre la Liga de Campeones ganada por el PSG y la calificó de “100% merecida”, pero no realizó ninguna declaración sobre el Mundial de 2026 ni sobre Estados Unidos.

Tampoco existe ningún registro en medios fiables de una comparecencia en la que Mbappé se haya pronunciado sobre este tema ni sobre la tensa situación con la inmigración en Estados Unidos.

Además, el vídeo presenta indicios claros de que está manipulado con inteligencia artificial, debido a que el audio tiene características de voz sintética y la sincronización labial no coincide con el movimiento de los labios del jugador, que se mueven de forma irregular respecto al sonido.

En conclusión, el vídeo que muestra a Mbappé rechazando el Mundial de Estados Unidos está manipulado con inteligencia artificial. Las imágenes proceden de una rueda de prensa de 2025 y el audio ha sido generado digitalmente. EFE

Mira la programación en Red Uno Play