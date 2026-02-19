¡Lo dejó atado y se fue a su vuelo! La fría excusa de una mujer que abandonó a su perro en el aeropuerto

Una escena que parece sacada de una película de terror para los amantes de los animales se volvió realidad en un aeropuerto de Estados Unidos, el Internacional Harry Reid de Las Vegas. Una mujer de 26 años, identificada como Germiran Bryson, prefirió seguir con sus planes de viaje antes que hacerse cargo de su fiel compañero, dejando a un goldendoodle de dos años abandonado en plena terminal.

El momento del abandono

Todo comenzó cerca de la medianoche del pasado 2 de febrero. Bryson intentó hacer el check-in en el mostrador de la aerolínea JetBlue, asegurando que su perro era un animal de servicio. Sin embargo, al no presentar la documentación digital obligatoria, el personal le informó que el can no podía subir al avión.

Lejos de buscar un hotel para mascotas o cancelar su vuelo, las cámaras de seguridad captaron el indignante momento: la mujer caminó hacia un medidor de equipaje metálico, ató la correa de su perro y se alejó rápidamente hacia la puerta de embarque, dejando al animal confundido y rodeado de desconocidos.

Fotos de JetBlue, un goldendoodle de dos años, que fue rescatado después de que su dueño lo dejara en el mostrador de facturación del aeropuerto. Imagen: LVMPD/Facebook

Una excusa que indigna a las redes

Cuando la policía de Las Vegas (LVMPD) la localizó en la puerta D1, a punto de abordar, su justificación dejó a los oficiales sin palabras. Según el reporte oficial, la mujer afirmó que no pasaba nada porque el perro tenía un dispositivo de rastreo (GPS). Además, insinuó que, gracias a ese rastreador, el perro "encontraría el camino de regreso a casa" por su cuenta.

"Básicamente dio a entender que era aceptable dejar al animal ahí porque 'volvería a ella'", señalaron las autoridades en un comunicado.

La situación no terminó ahí. Al ser interceptada, Bryson se mostró hostil y se resistió físicamente cuando los oficiales intentaron escoltarla fuera del área de seguridad. Finalmente, fue arrestada y fichada por abandono de animales, resistencia al arresto y obstrucción a un funcionario público.

El perro parecía estar de buen humor mientras su dueña intentaba registrarse para su vuelo; lo abandonó allí momentos después. Foto: Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

El renacer de "JetBlue"

Mientras su dueña enfrentaba a la justicia, el personal del aeropuerto y los oficiales se volcaron en mimos para el perrito, quien fue bautizado cariñosamente como "JetBlue". Tras pasar 10 días en una perrera oficial sin que nadie preguntara por él, fue entregado a la fundación Retriever Rescue of Las Vegas.

"Es un perro perfecto, dulce y sociable", dicen quienes lo cuidan ahora. Actualmente, JetBlue se recupera en un hogar temporal tras ser esterilizado y vacunado, mientras el refugio filtra las decenas de solicitudes de personas que, a diferencia de su dueña original, están dispuestas a darle el amor que merece.

