Video capta el momento exacto de la explosión de un camión con gas licuado en Chile

Un impactante video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que una enorme bola de fuego se expande en todas direcciones tras una potente explosión registrada la mañana de este jueves en la comuna de Renca.

En las imágenes, captadas por un transeúnte, se observa lo que aparenta ser una fuga de gas segundos antes de la detonación. De manera repentina, se produce una violenta combustión que genera una onda expansiva que alcanza vehículos en tránsito y estructuras cercanas. La densa columna de humo posterior fue visible desde distintos puntos del sector norte de la capital.

La explosión afectó a automóviles que circulaban por la Autopista General Velásquez, entre ellos un bus con pasajeros y un camión que transportaba cilindros de gas. Asimismo, las llamas alcanzaron casetas de guardias de seguridad y dependencias de empresas ubicadas en el sector industrial.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros de Chile, el siniestro se habría originado tras la colisión y posterior volcamiento de un camión que transportaba gas licuado, lo que habría provocado la fuga y posterior explosión. El hecho ocurrió alrededor de las 8:22 horas, en las cercanías de Los Atacameños con Avenida Fresia.

En tanto, Bomberos de Chile confirmó un balance preliminar de tres personas fallecidas y al menos siete heridos de gravedad, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Equipos de emergencia continúan trabajando en el control del fuego y en la atención de las víctimas.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar con precisión las causas del hecho, mientras la emergencia sigue en desarrollo en el sector.

A continuación, el video:

