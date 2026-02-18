(Video) Increíble: Motociclista cae al vacío y sobrevive ilesa

Un video que circula en redes sociales ha dejado atónitos a miles de usuarios al mostrar un accidente que, a primera vista, parecía tener un desenlace fatal. Este domingo 18 de febrero, una motociclista cayó por un precipicio tras perder el control de su vehículo en el condado de Zhenyuan, ubicado en la ciudad de Pu'er, provincia de Yunnan.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana. En las imágenes de una cámara de seguridad instalada en un automóvil, se observa cómo la conductora circulaba por una carretera montañosa de un solo carril, rodeada de terrenos inestables y obras viales. Al intentar maniobrar en una zona estrecha, la motocicleta se desvió hacia el borde del camino, precipitándose al vacío en cuestión de segundos ante la mirada atónita de otros conductores y transeúntes.

Un desenlace inesperado

A pesar de la espectacularidad de la caída, lo que más ha sorprendido es el estado de salud de la protagonista. Poco después del suceso, la propia mujer publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando que se encontraba completamente ilesa, según el portal Chine Pulse.

"No sufrí ni un solo rasguño", aseguró la motociclista, quien atribuyó su suerte a una serie de factores afortunados durante la caída.

Las carreteras de las provincias chinas de Yunnan, Guizhou y Sichuan son conocidas por su complejidad debido a la orografía montañosa y las curvas cerradas. Expertos locales y testigos del hecho han aprovechado el suceso para recordar a la población que, de no contar con habilidades de conducción avanzadas, es preferible evitar estas rutas críticas para prevenir tragedias.

Por ahora, las autoridades locales instan a los conductores a extremar precauciones en estas zonas de alta peligrosidad, especialmente donde se realizan trabajos de mantenimiento en la vía.

