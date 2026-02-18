Febrero solo tiene 28 días ¿Cuándo podrás cobrar el bono PEPE si naciste el 29, 30 o 31?

La institución garantiza que ningún beneficiario perderá su bono. El pago de Bs 150 se mantiene vigente y se han reprogramado fechas para asegurar el orden y la transparencia.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado oficial para dar tranquilidad a los beneficiarios del Programa PEPE. Ante las dudas generadas por los recientes feriados de Carnaval y las fechas de nacimiento que no figuran en el calendario de febrero, la entidad aseguró que los fondos están plenamente garantizados.
¿Qué pasa si naciste un 29, 30 o 31?
Para aquellos beneficiarios cuya fecha de nacimiento corresponde a los días 29, 30 o 31, la Gestora informó una medida excepcional para mantener la organización:
Los pagos de febrero para estas personas se realizarán en las mismas fechas asignadas para el mes de marzo. Esta disposición busca evitar confusiones y garantizar que el cobro se realice de manera transparente y sin contratiempos.
Pagos durante feriados y fines de semana
Si tu fecha de cobro coincidió con el feriado de Carnaval o un fin de semana y no pudiste acudir a las entidades financieras, la regla es simple: el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil. No es necesario realizar trámites adicionales ni filas especiales; el sistema habilita el cobro de forma inmediata.
Detalles del beneficio
Es importante recordar las características del Programa PEPE:
Monto mensual: Bs 150.
Monto acumulado: Existe la posibilidad de cobrar el total acumulado de Bs 450 en el mes de abril.
Seguridad: El dinero permanece en su cuenta hasta que sea cobrado; no se pierde "ni un centavo" por el paso de los días, afirma la Gestora.
Canales de atención
Para consultas adicionales o casos específicos, la Gestora ha habilitado los siguientes canales de comunicación:
WhatsApp: 77199342
Línea gratuita: 800 10 10 70
Sitio web: www.gestora.bo
