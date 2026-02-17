Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo la tarde de este martes 17 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registra movimientos ascendentes este martes 17 de febrero. Según el reporte de las 15:30, la divisa norteamericana ha superado la barrera de los Bs 9.08, consolidando la tendencia alcista que se percibía desde las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, el precio de la divisa se sitúa actualmente en Bs 9.08 para la compra y Bs 9.05 para la venta. Este dato refleja un incremento respecto a la apertura de la jornada (07:00), cuando el dólar fluctuaba entre los Bs 9.06 y Bs 9.07 para la compra, y entre Bs 9.02 y Bs 9.03 para la venta.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta una cifra ligeramente superior para el cierre de la tarde, situando la compra en Bs 9.09 y la venta en Bs 9.06.

