TEMAS DE HOY:
Tragedia en Mocomoco Arma de Juguete Muerte de mujer

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo la tarde de este martes 17 de febrero en Bolivia

Tras iniciar la jornada cerca de los Bs 9.06, las principales plataformas de monitoreo reportan un incremento en la cotización de la divisa estadounidense a media tarde.

Milen Saavedra

17/02/2026 15:52

Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo la tarde de este martes 17 de febrero en Bolivia. Foto de Viacheslav Bublyk en Unsplash
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registra movimientos ascendentes este martes 17 de febrero. Según el reporte de las 15:30, la divisa norteamericana ha superado la barrera de los Bs 9.08, consolidando la tendencia alcista que se percibía desde las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, el precio de la divisa se sitúa actualmente en Bs 9.08 para la compra y Bs 9.05 para la venta. Este dato refleja un incremento respecto a la apertura de la jornada (07:00), cuando el dólar fluctuaba entre los Bs 9.06 y Bs 9.07 para la compra, y entre Bs 9.02 y Bs 9.03 para la venta.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta una cifra ligeramente superior para el cierre de la tarde, situando la compra en Bs 9.09 y la venta en Bs 9.06.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD