Economía

Ministro Espinoza anunciará este miércoles medidas clave para la economía

El Ministerio de Economía prepara anuncios enfocados en resultados tangibles y apoyo internacional.

Ximena Rodriguez

15/02/2026 18:44

Foto: MEFP
Bolivia

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, confirmó que este miércoles se presentarán "avances importantes" en la estrategia diseñada para mitigar la crisis económica actual. Bajo la gestión del presidente Rodrigo Paz, el Ejecutivo busca consolidar las reformas que han permitido enfrentar la inflación en los primeros meses de mandato.

“Vamos a dar buenas noticias el miércoles; tenemos un cronograma de acciones y ese día se anunciarán avances clave en el ámbito tributario y otras medidas”, destacó Espinoza sin revelar detalles técnicos adicionales.

El ministro enfatiza que estas decisiones son parte de una hoja de ruta planificada para generar resultados directos en el bolsillo de la población boliviana.

Desde la asunción de Paz hace poco más de un trimestre, la administración se ha centrado en normalizar la provisión de combustibles y el flujo de divisas en el mercado interno. Estos esfuerzos se complementan con una política exterior activa que ha permitido el restablecimiento de Bolivia en el escenario financiero internacional.

En sus recientes declaraciones, el titular de Economía subrayó que las evaluaciones de organismos multilaterales han sido positivas respecto a la ruta de estabilización adoptada. El Gobierno asegura que las decisiones tomadas hasta el momento están enfocadas en generar resultados tangibles para la población.

