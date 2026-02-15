Messi sorprende a Antonela en San Valentín con flores, un oso gigante y un detalle familiar

Lionel Messi volvió a mostrar su costado más romántico en el Día de San Valentín. En medio de un momento delicado por su estado físico, el astro argentino decidió celebrar la fecha con un gesto especial hacia Antonela Roccuzzo, su compañera de vida.

Según se vio en una imagen compartida por la propia Antonela en redes sociales, el “10” le regaló un ramo de flores de distintos colores, acompañado por un oso de peluche gigante, en una escena que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de cariño por parte de sus seguidores.

El festejo también tuvo un toque familiar que enterneció a muchos. Ciro, el hijo menor de la pareja, le obsequió a su mamá un dibujo hecho a mano con corazones y los nombres de todos los integrantes de la familia, un detalle simple pero cargado de afecto.

Este momento de unión se da mientras Messi atraviesa días de recuperación tras sufrir un desgarro en un amistoso con Inter Miami durante la gira por Sudamérica. De acuerdo al informe médico del club, el argentino estaría fuera de actividad por al menos tres semanas, una situación que genera atención pensando en el camino hacia el Mundial 2026.

Entre la recuperación y el cariño familiar, Messi y Antonela volvieron a reflejar la cercanía que los caracteriza, en una postal que mezcló romance, ternura y el apoyo de quienes lo acompañan desde siempre.

