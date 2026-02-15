Derroche de alegría: Camila I recorre las calles del 'casco viejo' en el primer día de Carnaval

La reina del Carnaval, Camila I, inició su recorrido oficial por las calles del centro cruceño acompañada por la comparsa coronadora, los Testarudos. Su paso despertó la euforia de los ciudadanos que se congregaron en las calles y aceras para saludar a la soberana entre música de banda y espuma.

El despliegue de la comitiva real se concentró dentro del primer anillo, aprovechando la restricción vehicular que rige en esta zona estratégica. La reina lució lució la tradicional casaca y vestimenta cómoda, mientras compartía de cerca con los comparseros.

Los Testarudos escoltaron a Camila I en una caminata que resaltó la esencia del carnaval de calle y la cercanía con el pueblo. El ambiente festivo se mantuvo vibrante en cada esquina del casco viejo, donde las bandas de música también hicieron su aparición.

Mientras el centro vibraba con la presencia real, la circulación vehicular en los anillos externos permitió que el resto de la ciudad mantuviera su ritmo cotidiano. Esta logística facilitó que el encuentro entre la reina y sus ‘súbditos’ se desarrollara sin contratiempos ni riesgos viales.

