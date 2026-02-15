Cinco consejos claves para pasar los tres días de Carnaval y no terminar en el hospital

La llegada del Carnaval moviliza a miles de bolivianos hacia días de intensa celebración, viajes y tradiciones compartidas. Para garantizar que esta experiencia sea memorable por las razones correctas, es importante seguir recomendaciones básicas de autocuidado.

1. El consumo responsable de alcohol como prioridad

El consumo de bebidas alcohólicas es un factor crítico que requiere una moderación estricta para evitar tragedias personales. Se recomienda no llegar a excesos, ya que estos pueden generar problemas en la salud, en las relaciones familiares y provocar fatales accidentes de tránsito.

2. Evite excesos gástricos

Respecto a la alimentación, el equilibrio es la mejor herramienta para mantener la energía durante los tres días de fiesta. Opte por proteínas magras y mantenga una hidratación constante con agua o infusiones naturales para contrarrestar el desgaste físico.

3. Proteja su piel

La exposición solar prolongada representa un riesgo silencioso que debe combatirse con protectores de alta graduación y ropa ligera. Procure no exponerse durante las horas de mayor radiación ultravioleta y utilice accesorios como gorras o lentes para proteger su piel.

4. Seguridad en casa y en los viajes

En eventos masivos, la seguridad de los niños y adultos mayores es una prioridad absoluta que no admite distracciones. Es fundamental colocarles un identificativo con números de contacto para facilitar su ubicación inmediata en caso de extravío.

Si planea salir de la ciudad, mantenga un perfil bajo sobre sus movimientos para proteger su patrimonio durante su ausencia. Evite difundir que saldrá de viaje, pues "con estos anuncios se alerta a los delincuentes para que estén atentos a su partida".

5. Responsabilidad sexual

Finalmente, la salud sexual y la prevención de riesgos derivados del consumo de alcohol no deben quedar en segundo plano. Siguiendo estos consejos, es posible pasar un Carnaval saludable y sin preocupaciones que lamentar al finalizar la jornada.

