Un accidente de tránsito de tipo colisión frontal entre dos vagonetas dejó una persona herida en la ciudad de La Paz. El hecho se registró en la intersección de las avenidas Sucre y Loayza, según el reporte preliminar de la Dirección de Tránsito.

De acuerdo al informe, el siniestro fue protagonizado por dos vehículos particulares. Tras el impacto, personal policial inició las primeras diligencias en el lugar y trasladó a ambos conductores a dependencias de Tránsito para someterlos a pruebas de alcoholemia.

Datos preliminares señalan que una de las vagonetas, de color rojo, presuntamente circulaba con exceso de velocidad. En el otro motorizado, de color café, viajaban cinco personas que se dirigían a un mercado de la zona. Uno de los ocupantes, un adulto mayor, resultó con una lesión de gravedad en la cabeza.

Equipos de bomberos acudieron al lugar para auxiliar al herido y trasladarlo de emergencia al Hospital Arco Iris, donde quedó bajo atención médica., de acuerdo al reporte oficial.

Tránsito mantiene el caso en investigación para establecer responsabilidades y determinar las causas exactas del choque. Las pericias técnicas y los resultados de alcotest formarán parte del informe oficial.

