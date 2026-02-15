Incendio consume completamente un vehículo a gas, investigan posible cortocircuito

El vehículo se encontraba estacionado y no tenía ningún ocupante a bordo, por lo que no se registraron personas heridas.
Un vehículo particular quedó prácticamente inutilizable tras incendiarse por completo, en la ciudad de Santa Cruz, cuando se encontraba estacionado. El siniestro fue reportado por vecinos a la central de Bomberos, que acudió de inmediato para sofocar las llamas.
“Al llegar se pudo observar el vehículo en llamas. Se procedió a realizar el trabajo bomberil para sofocar y extinguir el fuego en su totalidad”, indicó un oficial de Bomberos.
De acuerdo con testimonios preliminares, el propietario no se encontraba en el lugar al momento del hecho y se presume que el fuego pudo haberse originado por un cortocircuito u otra falla eléctrica. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada oficialmente.
Vecinos señalaron que la situación se agravó debido a que el automóvil funcionaba a gas.
“El gas lo hizo empeorar, empezó a disparar fuego como soplete”, comentó uno de los testigos, al describir cómo el tanque comenzó a expulsar llamas de forma continua.
Aunque el incendio fue controlado, el motorizado resultó consumido totalmente y as pérdidas materiales son considerables porque quedó prácticamente inservible.
