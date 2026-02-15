TEMAS DE HOY:
Policial

Incendio consume completamente un vehículo a gas, investigan posible cortocircuito

El vehículo se encontraba estacionado y no tenía ningún ocupante a bordo, por lo que no se registraron personas heridas.

Red Uno de Bolivia

15/02/2026 14:20

Santa Cruz

Un vehículo particular quedó prácticamente inutilizable tras incendiarse por completo, en la ciudad de Santa Cruz, cuando se encontraba estacionado. El siniestro fue reportado por vecinos a la central de Bomberos, que acudió de inmediato para sofocar las llamas.

“Al llegar se pudo observar el vehículo en llamas. Se procedió a realizar el trabajo bomberil para sofocar y extinguir el fuego en su totalidad”, indicó un oficial de Bomberos.

De acuerdo con testimonios preliminares, el propietario no se encontraba en el lugar al momento del hecho y se presume que el fuego pudo haberse originado por un cortocircuito u otra falla eléctrica. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada oficialmente.

Vecinos señalaron que la situación se agravó debido a que el automóvil funcionaba a gas.

“El gas lo hizo empeorar, empezó a disparar fuego como soplete”, comentó uno de los testigos, al describir cómo el tanque comenzó a expulsar llamas de forma continua.

Aunque el incendio fue controlado, el motorizado resultó consumido totalmente y as pérdidas materiales son considerables porque quedó prácticamente inservible.

 

