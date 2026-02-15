Caen dos bolivianos armados con más de 60 kilos de cocaína en Argentina

Un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina terminó con la captura de dos ciudadanos bolivianos que se desplazaban armados y con mochilas cargadas de droga en un sector conocido como la ruta “Porcelana”, en la provincia de Salta. El procedimiento activó un amplio despliegue de patrullas y rastrillajes en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 52 Tartagal dieron la voz de alto a cinco personas que caminaban por el sector. Al notar la presencia de los uniformados, el grupo intentó escapar. Tras la persecución, dos sospechosos, ambos de nacionalidad boliviana, fueron reducidos y puestos bajo custodia, según el reporte de medios locales.

Durante la intervención inicial fue retenido también un menor de edad, quien llevaba una mochila, una pechera táctica y un arma de fuego con municiones. Ante el hallazgo, se activó apoyo de otras unidades y se ejecutó un rastrillaje intensivo que permitió ubicar cuatro mochilas adicionales y tres pecheras tácticas abandonadas en la zona.

En la requisa, los gendarmes encontraron 58 paquetes rectangulares con características de transporte de estupefacientes, además de cuatro pistolas calibre 9 milímetros modelo Thunder 9 de la marca Bersa y 28 municiones. Las pruebas de campo realizadas por personal forense confirmaron que la sustancia era cocaína, con un peso total de 61,005 kilogramos.

Las autoridades también verificaron que una de las armas tenía pedido de secuestro vigente desde 2016. La Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal ordenó la detención de los dos acusados, el decomiso de la droga y del armamento, y la continuidad de los operativos para ubicar al resto de los implicados.



Mira la programación en Red Uno Play