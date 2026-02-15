Sucre registra dos fallecidos en lo que va del Carnaval 2026

Las celebraciones del Carnaval 2026 en la ciudad de Sucre, capital del país, quedaron marcadas por dos hechos trágicos que derivaron en la muerte de dos personas, según confirmó el Ministerio Público.

El caso más reciente se reportó el sábado, alrededor de las 04:00, cuando personal de Radio Patrulla 110 acudió a un llamado de emergencia en la zona de la ex Aduana, en el barrio Villa Margarita. Una vecina alertó a la Policía tras encontrar a un hombre tendido en la acera, luego de escuchar ladridos insistentes.

A la llegada de los efectivos, se verificó la presencia de un cuerpo masculino en posición cúbito dorsal (boca arriba). La víctima, cuya identidad aún no fue establecida, tendría entre 45 y 50 años.

“El examen forense determinó que la causa de muerte fue un trauma torácico cerrado, informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.

Según el reporte oficial, el hombre sufrió un fuerte golpe en el pecho que le fracturó una costilla y le provocó una lesión cardíaca fatal, sin que existan heridas externas visibles.

Asimismo, la autoridad explicó que la revisión de cámaras de seguridad permitió observar a dos conductores moviendo el cuerpo desde la calzada hasta la acera, lo que refuerza la hipótesis de un presunto hecho de tránsito. Sin embargo, hasta el momento no se logró identificar el vehículo involucrado.

El cuerpo fue trasladado al Hospital Santa Bárbara, donde se realizaban gestiones para ubicar a sus familiares.

Asimismo, el Ministerio Público confirmó que el segundo caso corresponde a un hombre de 29 años.

De acuerdo con el informe fiscal, la muerte fue tipificada como atragantamiento, presuntamente vinculado a una ingesta prolongada de bebidas alcohólicas en días previos.

Las autoridades continúan con las investigaciones en ambos casos, mientras exhortan a la población a asumir conductas responsables durante las celebraciones, a fin de evitar nuevos hechos lamentables.

