Cuatro fallecidos en accidentes de tránsito en La Paz al inicio del Carnaval

El inicio de las celebraciones de Carnaval en el departamento de La Paz estuvo marcado por una serie de accidentes de tránsito que dejaron al menos cinco personas fallecidas y dos heridas, según informó el subcomandante de la Policía Boliviana en La Paz, Javier Salgueiro.

Dos personas que se encontraban desaparecidas desde el miércoles por la noche, cuando viajaban rumbo a La Paz, fueron halladas sin vida tras sufrir un embarrancamiento en la carretera. Sus familiares iniciaron la búsqueda al no poder contactarlos y lograron ubicar el lugar del siniestro.

“La familia no se podía contactar con ellos. Hicieron una búsqueda por toda la carretera y ayer lograron dar con el lugar donde habrían sufrido el embarrancamiento. Se ha destacado a la Unidad de Bomberos, quienes han hecho el rescate de estos dos cadáveres y se ha entregado a la familia”, informó Salgueiro.

En el mismo sector se registró otro embarrancamiento, esta vez de una motocicleta. El conductor perdió la vida y el rescate fue realizado en la madrugada por la Unidad de Bomberos. El cuerpo permanece a la espera de sus familiares para su entrega correspondiente.

“Estaríamos hablando de los primeros accidentes cometidos en el tema de carnavales de este 2026. Sí, podríamos decir, pero obviamente no están todavía determinadas las causas. Está en etapa de investigación”, precisó la autoridad policial.

La Policía también reportó una colisión múltiple de tres vehículos en la carretera Oruro-La Paz, que dejó dos personas heridas.

Además, en la autopista La Paz-El Alto, a la altura de Industrias Venadas, se registró un atropello en el carril de bajada que terminó con la muerte de un hombre. Otro hecho similar ocurrió en el sector de Chachachi, donde también falleció una persona de sexo masculino.

