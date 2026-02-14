TEMAS DE HOY:
Ministerio Público rechaza denuncia a representante legal de Botrading

La representante legal de Botrading en Paraguay es Sandra Otazú Vera, que comparecerá ante una comisión de fiscales en el país guaraní.

13/02/2026 22:17

Foto: Planta de YPFB (YPFB)
La Paz

En esta jornada, el abogado defensor del exgerente de logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Edwin Nina, declaró que un juez del Ministerio Público rechazó la denuncia para investigación de Sandra Otazú; de ratificarse esta decisión, podría ser apartada del caso.

Para la creación de la empresa de Botrading se ha dispuesto un monto de Bs 80 millones, del cual se desconoce el destino de Bs 55 millones.

“Se benefició a la ciudadana paraguaya que acaba de nombrar con una resolución de rechazo (…) no se ha podido tener su declaración informativa; en base a ello han decidido emitir esta resolución”, aseguró Nina.

Entre los últimos avances de la investigación, en esta semana se aprehendió al exdirector jurídico de YPFB, Walter M. Según el fiscal, la exautoridad conocía de los contratos de compra de combustible en las gestiones 2023, 2024 y 2025.

 

