Accidente en Mataral: Bus interprovincial vuelca en la ruta a Vallegrande

El incidente ocurrió mientras la unidad cumplía su trayecto habitual hacia Vallegrande.

Ximena Rodriguez

13/02/2026 22:08

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Un grave accidente de tránsito sacudió la zona de los valles cruceños tras el vuelco de un bus de transporte interprovincial. El siniestro ocurrió específicamente en el sector de Mataral, en Santa Cruz, donde el motorizado terminó volcado a un costado de la vía.

La unidad de transporte cumplía la ruta programada entre la ciudad de Santa Cruz y el municipio de Vallegrande. Según los informes preliminares, el vehículo sufrió el percance en un tramo crítico de la carretera durante las últimas horas.

Equipos de emergencia y efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron de inmediato hasta el lugar. Las autoridades priorizan actualmente las labores de auxilio y la verificación del estado de salud de todos los pasajeros.

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

