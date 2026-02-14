Recién nacido con chikungunya permanece con diagnóstico reservado en Santa Cruz

En Santa Cruz se han confirmado cuatro casos de chikungunya en recién nacidos, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Uno de los menores se encuentra en terapia intensiva con diagnóstico reservado, debido a la gravedad de su cuadro clínico.

El epidemiólogo del Hospital de Niños, Roberto Tórrez, informó que uno de los pacientes fue referido al Hospital Francés, donde presenta una mejoría notable y continuará su tratamiento especializado. Sin embargo, otro caso, un bebé de apenas 20 días de nacido, permanece internado con un cuadro más complicado.

Según explicó Tórrez, se trata de casos de chikungunya congénito, es decir, cuando el virus es transmitido de la madre al bebé antes del nacimiento.

“Son bebés menores de un mes, con un sistema inmunológico inmaduro, lo que incrementa el riesgo de vida”, precisó.

Uno de los recién nacidos afectados nació de manera prematura, lo que agrava aún más su estado de salud. Las autoridades médicas indicaron que en estos casos el diagnóstico puede resultar más complejo, ya que los síntomas en los bebés —como fiebre o malestar general— pueden confundirse con otras enfermedades propias de la etapa neonatal.

En adultos, en cambio, la enfermedad suele manifestarse con fuerte dolor articular, conocido como artralgia, que puede llegar a ser incapacitante.

El Servicio Departamental de Salud reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en mujeres embarazadas, para evitar la transmisión del virus y proteger a la población más vulnerable.

