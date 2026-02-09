Cómo reconocer el chikungunya: señales, síntomas y recomendaciones médicas

El chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos, forma parte del grupo de las arbovirosis, al igual que el dengue y el zika. Aunque estas infecciones comparten síntomas iniciales, existe una señal que distingue claramente al chikungunya: el intenso dolor en las articulaciones.

El epidemiólogo Dr. Roberto Tórrez explicó que esta enfermedad suele comenzar con fiebre de inicio súbito y malestar general, pero que la presencia de dolor articular debe encender las alertas.

“Fiebre más dolor articular debe ser motivo para acudir inmediatamente al sistema de salud”, enfatizó el especialista.

Síntomas en adultos

En personas adultas, el dolor en las articulaciones conocido como poliartralgia es el síntoma más característico. Puede afectar manos, muñecas, rodillas, tobillos y pies, y llegar a ser incapacitante. A esto se suman fiebre alta y sensación de decaimiento.

Ante esta combinación de síntomas, los expertos recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.

¿Qué pasa con los niños?

En la población infantil, identificar la enfermedad puede ser más complicado. Según el Dr. Tórrez, los niños no siempre logran describir con claridad el tipo o la intensidad del dolor.

“En los niños no suelen presentarse tan claramente las artralgias. Además, no saben expresar bien lo que sienten. Por eso, ante cualquier episodio de fiebre, se debe acudir de inmediato al sistema de salud”, indicó.

Es decir, la fiebre por sí sola en niños ya es motivo suficiente para una evaluación médica, especialmente en zonas donde circula el virus.

Chikungunya congénito: señales de alerta

Cuando la infección se transmite de la madre al bebé durante el embarazo o el parto, los síntomas pueden ser distintos y más graves. Entre los signos de alerta se encuentran:

Lesiones en la piel

Coloración oscura en la punta de la nariz

Letargia (somnolencia excesiva)

Dificultad para alimentarse

Llanto persistente

En estos casos, la atención médica inmediata es fundamental.

Prevención: la tarea empieza en casa

El epidemiólogo insiste en que la mejor forma de frenar el chikungunya es reducir la presencia del mosquito transmisor.

El Dr. Tórrez recordó que los criaderos suelen estar dentro de los hogares.

“Si tenemos la casa limpia y eliminamos los recipientes que acumulan agua, reducimos la presencia del mosquito. Es una tarea de todos”, señaló.

Medidas clave de prevención

Eliminar recipientes que acumulen agua en patios y viviendas

Mantener los espacios limpios y ordenados

Usar repelente en personas que pueden aplicarlo

Colocar mosquiteros, especialmente en recién nacidos

Mujeres embarazadas deben extremar el uso de repelente y otras medidas de protección

En el caso de los bebés recién nacidos, se recomienda priorizar el uso de mosquiteros, mientras que los niños mayores pueden usar repelente adecuado para su edad.

