Más de 20 nuevos casos de chikungunya activan alerta sanitaria en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba encendió las alertas ante el incremento de casos de chikungunya en el departamento, luego de confirmarse más de 20 nuevos contagios en el municipio de Puerto Villarroel durante la última semana.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que la situación es especialmente preocupante en el trópico cochabambino, donde la infestación del mosquito transmisor supera el 25%, lo que eleva el riesgo de una mayor propagación del virus.

“Estamos en un periodo epidémico que comenzó en octubre y se extiende hasta abril o mayo, tanto para el dengue como para la chikungunya y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti”, explicó Castillo.

La autoridad señaló además que algunos casos detectados en el área metropolitana están vinculados a la migración desde el trópico, motivo por el cual se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

Ante este escenario, el Sedes reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, como el uso de repelente, ropa que cubra la piel, mosquiteros y, principalmente, la eliminación de criaderos de mosquitos en viviendas y espacios cercanos.

Las autoridades sanitarias advierten que la prevención es clave para evitar un brote mayor y proteger la salud de las familias durante esta temporada crítica.

