Chikungunya en ascenso: Sedes reporta casi 3.000 casos y tres fallecidos en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que el departamento bordea los 3.000 casos confirmados de chikungunya, mientras la curva epidemiológica continúa en ascenso y aún no alcanza su punto máximo.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, señaló que en la última semana epidemiológica se registraron 1.515 nuevos casos, elevando la positividad al 65%, el porcentaje más alto desde el inicio de la epidemia.

“Estamos aún en el ascenso de la curva epidemiológica. A la fecha no hemos llegado al pico”, precisó la autoridad.

Actualmente, 32 pacientes permanecen internados en centros de salud públicos y privados, siete de ellos en estado grave. Entre los casos más delicados se encuentran tres neonatos que, según el reporte médico, presentan evolución favorable.

En cuanto a la letalidad, se confirmaron tres fallecimientos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se trata de dos hombres y una mujer de 83, 56 y 78 años. El último deceso fue reportado el día de ayer.

Hurtado aseguró que durante el reciente feriado se garantizó la atención médica, provisión de medicamentos y toma de muestras en todos los establecimientos de salud. “No hay paciente que se haya ido sin medicación”, afirmó.

El 55% de los casos se concentra en Santa Cruz de la Sierra, convirtiéndola en el epicentro del brote. Ante este escenario, el Sedes realiza fumigaciones diarias en los municipios afectados y anunció intervenciones inmediatas en zonas donde se detecte presencia de criaderos del mosquito transmisor.

Desde la Gobernación se ratificó que continuarán las acciones sostenidas de vigilancia epidemiológica, control vectorial y atención médica. No obstante, las autoridades insistieron en que el control efectivo de la epidemia depende también de la participación activa de la población mediante la eliminación de criaderos en sus domicilios.

